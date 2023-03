Serie D girone E, il Ponsacco beffa l'Ostiamare nel finale

Gira tutto male all'Ostiamare, che contro il Ponsacco gioca un buon match ma esce dal campo con una sconfitta arrivata per un gol incredibile in un recupero lunghissimo. Nel primo tempo Nieri aveva messo al 21' la sfida in salita per la squadra di casa, con un gol sotto l'incrocio che ha dato il vantaggio al Ponsacco, che a fine primo tempo va vicino allo 0-2 per la traversa colpita da Zaccagnini. Nella ripresa però l'Ostiamare è più volitivo e al 25' trova il pari con il colpo di testa di De Cenco. Nel finale gli ostiensi sembrano riuscire a tenere il pari ma al settimo minuto di recupero ci pensa Fratini con un gol "olimpico" direttamente da calcio d'angolo a dare i tre punti ai suoi e a tenere l'Ostiamare ancora a pari punti con la zona playout.

SERIE D

OSTIAMARE – MOBILIERI PONSACCO 1-2

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni, Succi (19’st Pompei), Gelonese (10’st De Cenco), Tirelli (23’st Milani), Lazzeri, De Crescenzo, Sbardella, Taviani, Mazzei, Matteoli (10’st Compagnone) PANCHINA Di Giorgio, Talamonti, Santovito, Bartolotta, Amendola ALLENATORE Perrotti

MOB. PONSACCO Sbrana, Lici (13’st Macchi), Pattonelli, Fratini, Martucci, De Vito, Zaccagnini, Bardini, Nieri (43’st Bertolini) Remorini (28’st Marcucci), Mencagli (52’st Rossi) PANCHINA Simoncini, Turini, Accorsini, Calvigioni, Bellucci ALLENATORE Bozzi

MARCATORI Nieri 21’pt (MP), De Cenco 25’st (O), Fratini 52’st (MP)

NOTE Espulso 44’st Zaccagnini (MB) Ammoniti Pasqualoni, Succi, Lici, Martucci, De Vito, Mencagli, Simoncini, Marcucci Ang. 5-2 Rec. 2’pt – 7’st