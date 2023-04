Serie D girone E, l'Ostiamare batte il Follonica e va ad un passo dalla salvezza

Servono Succi e Mazzei all'Ostiamare per vincere il match con il Follonica e di fatto fare un passo importantissimo verso l'obiettivo salvezza del girone E di Serie D. La squadra ostiense fa tutto nel secondo tempo, prima con il gol di Succi dal limite dell'area all'undicesimo minuto del secondo tempo. Il Follonica però non si dà per vinto e rimonta, pareggiando al 37' con Marcheggiani che sigla il più classico dei gol dell'ex. L'Ostiamare si rifà sotto e riesce a trovare il gol della vittoria definitiva, con Mazzei che a tre minuti dal novantesimo trova l'incornata vincente. Ora gli ostiensi sono a più due sulla zona playout, occupata dal Grosseto, e con la possibilità all'ultima giornata di poter raggiungere la salvezza diretta in una stagione estremamente travagliata.

OSTIAMARE - FOLLONICA 2-1 (11'st Succi (O), 37'st Marcheggiani (F), 43'st Mazzei (O)