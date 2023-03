Serie D girone E, Ostiamare e Livorno non si fanno male

Termina con un pareggio l'attesa sfida del girone E di Serie D tra Ostiamare e Livorno. Gli ostiensi hanno saputo reagire al vantaggio iniziale di Giampà, che dopo soli quattro minuti ha trovato la via del gol in uno stadio Anco Marzio ancora una volta a porte chiuse. A pareggiare i conti ci ha pensato Santarpia, che al 35' ha mandato le due squadre all'intervallo sul punteggio di 1-1. Un risultato che si è mantenuto in un secondo tempo equilibrato e non senza brividi da entrambe le parti. Data la sconfitta del Grosseto l'Ostiamare allunga così a due punti il vantaggio sulla zona playout.

OSTIAMARE - LIVORNO 1-1 (4'pt Giampà (L), 35'pt Santarpia (O)