Serie D girone E, il Montespaccato batte la Sangiovannese e continua a sperare

Domenica di sorrisi a metà per il Montespaccato, che coglie una vittoria cruciale davanti ai suoi tifosi contro la Sangiovannese e continua a sperare per una salvezza sempre più difficile. A guastare il pomeriggio dei romani infatti ci ha pensato il Terranuova, vittorioso nella trasferta con il Città di Castello e ora a tre punti di vantaggio sul Montespaccato che ad una giornata dalla fine si deve aggrappare ad un miracolo per non scendere in Eccellenza. Una sfida tutta nel primo tempo tra le due squadre, con il vantaggio iniziale di Cerone dopo solo sette minuti, Al 33' ci pensa Bellini a pareggiare i conti per il Città di Castello, che però subisce la beffa nel finale di primo tempo con il gol di Maurizi arrivato in un recupero allungato oltremisura. Ora per i romani resta l'ultima spiaggia della trentaquattresima giornata, dove dovranno vincere e sperare al contempo in una sconfitta del Terranuova per poter agguantare l'ultimo posto playout.

MONTESPACCATO - SANGIOVANNESE 2-1 (7'pt Cerone (M), 33'pt Bellini (C), 55'pt Maurizi (M)