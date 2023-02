Serie D girone E, il Montespaccato riacciuffa l'Ostiamare nel derby laziale

Beffa pesante per l'Ostiamare, che domina gran parte del match contro il Montespaccato ma non ne cava che un pareggio subito in rimonta nel derby laziale del girone E di Serie D. Il primo tempo degli ostiensi è d'autore, con tanto di vantaggio dopo solo quattro minuti con Santarpia che sfrutta un calcio d'angolo. Il Montespaccato è stordito e ne approfitta l'Ostiamare, che al 30' raddoppia con Taviani. A fine primo tempo però il Montespaccato la riapre tra le proteste ostiensi con il rigore trasformato da Cerrone. L'Ostiamare controlla nel finale ma non riesce a controllare il secondo rigore di giornata, con Cerrone che sigla la doppietta di rigore al 41' e regala un punto che porta il Montespaccato ad un punto alla zona playout. Si tiene fuori dalla bagarre playout l'Ostiamare, che resta ad un punto di vantaggio sulla zona playout.

MONTESPACCATO – OSTIAMARE 2-2

MONTESPACCATO Tassi (36’st Di Maio), Maugeri (20’st Corelli), Bianchi, Lazazzera, Bruno, Mascella (15’st Laziz 36’st Tataranno), Maurizi, Cerone, Bosi, Calì, Vitelli (15’st Sayari) PANCHINA De Marchis, Pesarin, Attili ALLENATORE Bussone

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni, Succi (17’st Pompei), Talamonti, Gelonese (30’st Compagnone), Caon (33’st De Cenco), Tirelli, Lazzeri, Taviani (21’st Milani), Mazzei, Santarpia PANCHINA Di Giorgio, Santovito, Bartolotta, De Crescenzo, Amendola ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Santarpia 4’pt (O), Taviani 36’pt (O), Cerone 42’pt rig. e 41’st rig. (M)

ARBITRO Scarpati di Formia

ASSISTENTI Lombardi di Pontedera e Corbetta di Como

NOTE Ammoniti Calì, Bosi, Bianchi, Santarpia, Succi, Pompei