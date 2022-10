Serie D girone E: Montespaccato e Seravezza a reti bianche

Poco spettacolo nella sfida tra Montespaccato e Seravezza Calcio, valida per il girone E di Serie D e disputata sul campo dei toscani del Seravezza, omologhi di classifica del Montespaccato e vogliosi di proseguire un buon avvio di stagione che li vede a ridosso della zona playout. Le due squadre non sono riuscite a farsi male in una partita che ha visto opporsi due difese ottime al di là del piazzamento, con il Montespaccato a 4 gol subiti in 5 partite e il Seravezza 5. Un pareggio che mantiene lo status quo e muove la classifica di tutte e due, ora al dodicesimo e tredicesimo posto in classifica.

SERAVEZZA - MONTESPACCATO 0-0