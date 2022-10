Serie D girone E, l'Ostiamare crolla in trasferta con il Ponsacco

Squadra in casa

Termina nella maniera più amara la trasferta toscana dell'Ostiamare, che regge un tempo contro i padroni di casa del Mobilieri Ponsacco per poi crollare nella ripresa sotto i colpi degli avversari. A decidere la sfida sono stati i due gol di Vanni e Nieri, arrivati all'undicesimo del secondo tempo e al quarantunesimo, con il gol di Nieri che ha piegato definitivamente le resistenze della squadra ostiense. Per l'Ostiamare è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite, e ora la classifica segna il quartultimo posto in zona playout.

MOBILIERI PONSACCO - OSTIAMARE 2-0 (11'st Vanni, 41'st Nieri)