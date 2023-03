Serie D girone E, il Montespaccato ferma il Livorno

Prestazione di qualità del Montespaccato, che nella difficile trasferta di Livorno si prende un punto in rimonta che fa morale e soprattutto smuove la classifica. La squadra laziale resta all'ultimo posto con ventiquattro punti, tre in meno della zona playout, ma esce dal campo comunque con buone sensazioni per avere tenuto il ritmo di una squadra che lotta per i playoff. Al vantaggio iniziale di Bruzzo al 25' il Monte ha risposto con il classe 2003 Anello, che nove minuti dopo con un colpo di testa su assist di Cerone ha portato questo punto fondamentale a casa.

LIVORNO - MONTESPACCATO 1-1 (25' pt Bruzzo (L), 34' pt Anello (M)