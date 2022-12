Serie D girone E, le partite di Ostiamare e Montespaccato

Domenica alterna per Ostiamare e Montespaccato, le due squadre laziali presenti nel girone E di Serie D. Gli ostiensi hanno trovato un'altra vittoria di prestigio in Toscana, questa volta sul campo del Poggibonsi terzo in classifica battuto grazie ad una prodezza di Milani al 34'. Continua così la risalita dell'Ostiamare, ora a meno sei dalla zona playoff e a più tre dalla zona playout. Sempre più a rischio la classifica del Montespaccato, che con la sconfitta di Follonica firmata da Souaré ora è a solo un punto di vantaggio sulla zona retrocessione diretta in Eccellenza.

POGGIBONSI - OSTIAMARE 0-1 (34' Milani)

FOLLONICA - MONTESPACCATO 1-0 (29'st Souaré)