Serie D girone E, la Cynthialbalonga regola il Montegiorgio

Vittoria importante per la Cynthialbalonga, che in trasferta contro il Montegiorgio rimedia nel finale tre punti di platino per la propria classifica nel recupero della ventesima giornata di Serie D. A decidere il match il gol di Cappai all'84', sfruttando un errore molto grave del portiere di casa che ha rinviato sui piedi di un compagno che ha poi servito Cappai completamente solo davanti al portiere. Con questa vittoria la Cynthialbalonga sale al quarto posto in classifica, a solo due punti dalla terza classificata Trastevere.

MONTEGIORGIO - CYNTHIALBALONGA 0-1 (84' Cappai)