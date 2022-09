Serie D girone E, l'Ostiamare supera l'ostacolo Orvietana

Primo successo in campionato per l'Ostiamare, che contro l'Orvietana si aggrappa al gol di Sbardella per trovare tre punti cruciali in una partita ben giocata. L'inizio di partita è stato decisivo per il match, con Sbardella che all'11' ha trovato il gol su un angolo calciato da Milani. La risposta dell'Orvietana è arrivata con Nicodemo, che ha costretto Borelli ad una grande parata. Il pericolo più grosso per la porta ostiense arriva nel secondo tempo, con Tomassini che colpisce la traversa in piena area. Nel finale di tempo l'episodio del rosso di Guinazu complica la partita degli umbri, che si vedono anche annullare un gol di Tommasini per fuorigioco.

OSTIAMARE-ORVIETANA 1-0

OSTIAMARE: Borrelli, Pompei, Succi (30’st Tirelli), Milani (15’st Monni), Gelonese, Roberti, De Crescenzo, Sbardella, Amendola, Mazzei, Santarpia (30’st Lazzeri). A disp.: Zizzania, Pasqualoni, Talamonti, Santovito, De Cenco, Compagnone. All.: Galluzzo.

ORVIETANA: Bracaj, Guinazu, Carletti, Borgo, Ricci, Suhs, Proietti (38’st Guazzaroni), Rinaldi (9’st Bracaletti), Tomassini, Nicodemo (38’st Del Prete), Spinelli (9’st Traore). A disp.: Formiconi, Lanzi, Purgatori, Rosauri, Di Natale. All.: Ciccone.

ARBITRO: Savino di Torre Annunziata.

MARCATORE: 11’pt Sbardella (OM).

ESPULSO: 35’st Guinazu (OR) per doppia ammonizione.