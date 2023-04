Serie D girone E, l'Ostiamare sorprende in trasferta la Pianese

Una doppietta di Caio De Cenco segna una domenica trionfale per l'Ostiamare e per i suoi tifosi, che con questo 3-0 esterno alla Pianese possono festeggiare un risultato importante in ottica salvezza. La squadra ostiense si è imposta infatti sul campo della Pianese seconda in classifica con una prestazione perentoria, aperta dal gol di Mazzei dopo solo cinque minuti che ha spaccato in due il match. A tenere il piede sull'acceleratore ci ha pensato il già citato De Cenco, autore prima del raddoppio al 29' e poi del colpo del KO definitivo all'83'. La classifica dell'Ostiamare ora sorride, con la squadra ostiense ora a un punto di vantaggio sul Mobilieri Ponsacco in zona playout.

PIANESE - OSTIAMARE 0-3 (5'pt Mazzei, 29'pt e 38'st De Cenco)