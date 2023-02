Serie D girone E, l'Ostiamare regola il Seravezza

Continua la ripresa dell'Ostiamare, che trova la seconda vittoria consecutiva e a spese del Seravezza. La squadra ostiense risale così in classifica uscendo finalmente dalla zona playout, ora distanziata di un punto dal Grosseto al primo posto della zona playout. L'Ostiamare ha imposto il suo ritmo in una partita dominata sin dalle prime battute e conclusa in bellezza grazie al gol di Milani su rigore e il primo gol in maglia biancoviola di Caon.

OSTIAMARE - SERAVEZZA 2-0 (rig. Milani, Caon)