Serie D girone E, l'Ostiamare regola il Grosseto

Può tornare ad esultare l'Ostiamare, che ritrova la strada del successo in campionato alle spese dei toscani del Grosseto, con tre punti pesantissimi che riavvicinano la squadra di mister Galluzzo alla zona salvezza. Una sfida indirizzata nel primo tempo dal forcing forsennato dell'Ostiamare, che al 28' ha prodotto il gol di rapina di Milani, seguito poi dall'occasione per il raddoppio mancata da De Cenco. Nel secondo tempo anche Santarpia va vicino al raddoppio, e i tentativi del Grosseto di pareggiare muoiono sulle mani di Borrelli, che consegna ai suoi la sicurezza di tre punti cruciali per la classifica.

OSTIAMARE – GROSSETO 1-0

OSTIAMARE Borrelli, Succi, Talamonti, Milani (44’st Potenziani), Gelonese, Roberti, De Cenco, De Crescenzo, Amendola, Mazzei, Santarpia PANCHINA Zizzania, Giusti, Patalano, Plini, Matteoli, Rongione, Frasca, Sardo. ALLENATORE Galluzzo

GROSSETO Gil De Oliveira, Crivellaro, Bruno (45’pt Luzzetti), Martino (13’st Aleksic), Ciolli, Cipolletta, Battistoni, Bramati, Scaffidi, Tripicchio, Rotondo (13’st Padulano) PANCHINA Plitko, Veronesi, Scognamiglio, Cesaroni, Carannante, Tiberi. ALLENATORE Liguori

MARCATORI Milani 28’pt

ARBITRO Recchia di Brindisi

ASSISTENTI Santis di Campobasso e Vitaggio di Trapani

NOTE Ammoniti Scaffidi, Santarpia, Milani, Ciolli, Battistoni, Cipolletta Angoli 4-6 Rec. 2’pt – 4’st