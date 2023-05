Serie D girone E, l'Ostiamare pareggia e conquista la salvezza

Missione compiuta per l'Ostiamare, che all'ultimo respiro trova il pareggio contro lo Sporting Club Trestina e conferma così la Serie D anche per la prossima stagione, alla fine di una stagione estremamente travagliata. La squadra ostiense è stata la prima a passare avanti, con il gol di Santarpia arrivato al 25' sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Non passa troppo tempo prima del pari del Trestina, che al 34' impatta con Brevi. Più vivace il secondo tempo a livello di occasioni, aperto dal gol del vantaggio del Trestina firmato da Gramaccia con un contropiede perfetto al 17'. Nel finale però ci pensa Caon a far esplodere di gioia tutta la panchina ostiense, con il suo gol al 42' che permette all'Ostiamare di mantenere la categoria senza dover passare per i playout.

SPORTING CLUB TRESTINA – OSTIAMARE 2-2

PORTING CLUB TRESTINA Montanari, Della Spoletina (43’st Bazzoffia), Bologna (43’st Lorenzini), Ceccuzzi, Cenerini, Grea (39’st Sensi), Convito, Gramaccia, Ferri Marini, Belli (34’st Di Nolfo), Brevi PANCHINA Casillo, Bucci, Barbarossa, Laurenzi, Montanari ALLENATORE Farsi

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni (37’st Taviani), Succi, Milani (45’st Talamonti), Gelonese, De Cenco (15’st Pompei), Compagnone (23’st De Crescenzo), Lazzeri (15’st Caon), Sbardella, Mazzei, Santarpia PANCHINA Chingari, Santovito, Bartolotta, Giusti ALLENATORE Perrotti

MARCATORI Santarpia 25’pt (O), Brevi 34’pt (T), Gramaccia 17’st (T), Caon 42’st (O)

ARBITRO Migliorini di Verona ASSISTENTI Girgenti di Ferrara e Alfieri di Prato

NOTE Ammoniti Ferri Marini, Grea, Ceccuzzi, Lorenzini, Lazzeri, Pasqualoni, Compagnone, Bartolotta