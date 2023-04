Serie D girone E, l'Ostiamare ferma la capolista Arezzo

Un pareggio a reti bianche che però sa di successo quello dell'Ostiamare, che contro l'Arezzo coglie un ottimo punto e ferma la capolista sul suo campo. Nel primo tempo le due squadre si studiano a lungo, con Gucci che ci prova per i toscani e Pasqualoni risponde per gli ostiensi. Ad inizio secondo tempo l'Ostiamare parte bene con l'occasione di Succi, ma il resto della ripresa lo domina l'Arezzo, che colpisce anche un palo con la conclusione dal limite di Cantisani. Non basta però per infrangere il muro dell'Ostiamare, che si porta a casa un punto che vale un punto di margine sulla zona playout.

AREZZO - OSTIAMARE 0-0