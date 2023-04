Serie D girone E, l'Ostiamare ferma il Tau Altopascio

Serve un secondo tempo coriaceo all'Ostiamare per riuscire a strappare un punto in una sfida di Serie D che si era tanto complicata nel primo tempo. Gli ostiensi infatti dopo una prima frazione in cui il portiere Borrelli si è dovuto superare su Capparella e Alessio. Lo stesso Alessio però ha ispirato il gol in finale di primo tempo di Gurini, che dopo aver ricevuto il cambio di gioco di Alessio ha saltato Borrelli e concluso a porta vuota. L'Ostiamare rientra in campo con altro piglio e sfiora il pareggio con Taviani, che poi però lo trova per davvero sfruttando un errore clamoroso del portiere ospite Filippis, che perde il pallone dalle mani e sostanzialmente lo consegna a Taviani che insacca senza problemi. Nel finale gli ospiti sprecano il gol del nuovo vantaggio e l'Ostiamare non punge, volando in attesa delle altre a più due sulla zona salvezza.

OSTIAMARE – TAU ALTOPASCIO 1-1

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni, Succi, Tirelli (44’st Gelonese), De Cenco (22’st Caon), Compagnone, Lazzeri, Sbardella, Taviani, Mazzei, Santarpia PANCHINA Di Giorgio, Talamonti, Santovito, Giusti, De Crescenzo, Matteoli, Amendola ALLENATORE Perrotti

TAU ALTOPASCIO Filippis, Anzillotti, Mancini, Antoni, Villanova, Capparella (26’st Carcani), Vannucci, Alessio Cartano, Pietrelli, Gurini (31’st Meucci) PANCHINA Di Biagio, Quilici, Zini, Pratesi, Cesaretti, Innocenti ALLENATORE Favarin

MARCATORI Gurini 42’pt (T), Taviani 19’st (O)

ARBITRO Spedale di Palermo ASSISTENTI Vagnetti di Perugia e Crostella di Foligno

NOTE Ammoniti Cartano, Santarpia, Anzillotti, Favarin, Pietrelli, Pasqualoni Angoli 8-3 Fuorigioco 2-1 Rec. 0’pt-6’st