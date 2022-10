Serie D girone E, l'Ostiamare cede in casa al Montespaccato

Il big match del girone E di Serie D, almeno per la regione Lazio, va al Montespaccato, che con una bella prestazione si prende per 2-1 una vittoria fondamentale in trasferta contro l'Ostiamare. Una partita beffarda per gli ostiensi, che nel primo tempo hanno reagito al colpo di testa di Tataranno che ha dato il vantaggio ai suoi, rispondendo quattro minuti dopo con il gol di Santarpia. De Crescenzo e Roberti nel secondo tempo mancano due grandi occasioni per portarsi avanti, e il Montespaccato punisce con il gol di Vitelli, che di rapina regala i tre punti al Montespaccato.

OSTIAMARE – MONTESPACCATO 1-2

OSTIAMARE Zizzania, Lazzeri, Talamonti (40’st Sardo), Santarpia, Sbardella, Mazzei, Succi, Giusti (24’st Frasca), Roberti, De Crescenzo, De Cenco. PANCHINA Borrelli, Santovito, Amendola, Frasca, Potenziani, Sardo, Carsetti, Plini, Di Michele. ALLENATORE Galluzzo

MONTESPACCATO Tassi, Pollace, Giannetti, Attili (18’st De Dominicis), Pietrangeli (26’st Maugeri), Calì, Tataranno, Nanci, Mascella (48’st Laziz), Pesarin (40’st Proietto), Vitelli. PANCHINA Brusca, Maugeri, Falasca, De Dominicis, Laziz, Barbarossa, Proietto, Petricca, Anello ALLENATORE Campolo

MARCATORI Tataranno 21’pt (M), Santarpia 25’pt (O), Vitelli 36’st (M)

NOTE Ammoniti Succi, Pollace Angoli 3-4 Rec. 5’st