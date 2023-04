Serie D girone E, l'Ostiamare cede di rigore al Poggibonsi

L'Ostiamare frena, e lo fa in una partita beffarda e passata all'inseguimento dei toscani del Poggibonsi, avanti al dodicesimo minuto con un rigore trasformato da Riccobono. La classifica ora si fa dura per gli ostiensi, scesi in zona playout e ad un punto di distanza dalla salvezza diretta coabitata dai Mobilieri Ponsacco e dall'Orvietana. L'Ostiamare non è riuscita a trovare il pareggio nonostante i tentativi di Succi nel primo tempo e con De Cenco e Regoli. Non mancano le proteste nei confronti del direttore di gara, con il rigore per Riccobono contestato per l'entità del contatto e due situazioni in area di rigore toscana giudicate sospette dall'Ostiamare.

OSTIAMARE – POGGIBONSI 0-1

OSTIAMARE Borrelli, Pasqualoni, Succi, Milani, Caon (32’st Matteoli), Tirelli (32’st Gelonese), Compagnone (19’st Talamonti), Lazzeri, Sbardella (19’st De Cenco), Mazzei, Santarpia PANCHINA Di Giorgio, Talamonti, Santovito, Gelonese, De Cenco, De Crescenzo, Matteoli, Amendola, Sardo ALLENATORE Perrotti

POGGIBONSI Pacini, Morosi, Tognetti (7’st Rocchetti), Gistri, Bonechi, De Santis, Chiti (12’st Bigozzi), Camilli, Bellini (12’st Muscas), Regoli, Riccobono (40’st Mazzolli) PANCHINA Bruni, Marafioti, Mazzoli, Rocchetti, Barbera, Bigozzi, Muscas, Polo, Motti ALLENATORE Calderini

MARCATORI Riccobono 12’pt rig.

ARBITRO Bonasera di Enna

ASSISTENTI Giovanardi di Terni e Fiorucci di Gubbio

NOTE Ammoniti Compagnone, Milani, Pasqualoni, Bonechi, Chiti, Bigozzi, Riccobono, Morosi, Mazzolli Angoli 5-2 Rec. 2’pt – 5’st