Serie D girone E, l'Ostiamare cede al Terranuova tra le polemiche

Tra polemiche arbitrali e un risultato negativo c'è un'altra domenica con una sconfitta per l'Ostiamare, ora al terzo stop nelle ultime quattro partite e con una classifica, a soli tre punti dalla retrocessione diretta, sempre più preoccupante. La squadra ostiense ha iniziato bene il match facendo preoccupare la difesa del Terranuova con Tirelli e Taviani nel primo tempo, senza però creare vere e proprie occasioni. Nel secondo tempo tra il 15' e i 25' si consuma sostanzialmente la fine del match per l'Ostiamare, che prima resta in dieci per il rosso a Gelonese e poi subisce il gol di Schinnea da calcio d'angolo per lo 0-1. L'Ostiamare pareggia pure poco dopo con Caon ma l'arbitro annulla per un fuorigioco reputato dubbio dai padroni di casa. La sfida si chiude tra le polemiche per un episodio in area con Succi protagonista. Il giocatore dell'Ostiamare subisce una spinta in area ma per l'arbitro non è rigore tra le proteste dell'Ostiamare, che si vede pure negare il pareggio nel finale per la grande parata di Scarpelli sulla punizione diretta all'incrocio di Milani.

OSTIAMARE - TERRANUOVA TRAIANA 0-1 (25'st Schinnea)