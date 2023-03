Serie D girone E, il Montespaccato vince e convince

Quinto risultato utile consecutivo per il Montespaccato, che contro il Tau Altopascio va sotto ma ha la forza di ribaltare il match e prendersi tre punti cruciali per la lotta salvezza. La squadra romana è andata sotto con il gol di Villanova, salvo rimontare con l'aiuto del suo attaccante-totem Aimone Calì, autore di una doppietta. La vittoria proietta il Montespaccato ancora al penultimo posto nel girone E di Serie D, ma ora a solo tre punti dalla salvezza diretta per via di una classifica estremamente corta.

MONTESPACCATO - TAU ALTOPASCIO 2-1 (Villanova, Calì, Calì)