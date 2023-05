Serie D girone E, il Montespaccato retrocede in Eccellenza

Si spegne nella trasferta contro l'Orvietana le speranze di permanenza in Serie D per il quarto anno consecutivo del Montespaccato. La squadra romana infatti con il pareggio per 1-1 sul campo dell'Orvietana ha sancito la sua retrocessione in Eccellenza, nonostante la contemporanea vittoria del Seravezza sul campo del Terranuova. A decidere il match sono stati due minuti del primo tempo, in cui si sono concentrati prima il vantaggio del Montespaccato siglato da Cerone e poi l'immediato pareggio, al 37', di Proietti, che ha fissato il risultato del match sull'1-1. Il Montespaccato non si è perso d'animo e ha commentato così la retrocessione sulla sua pagina ufficiale. "Si chiude in corrispondenza con la fine della gestione dell’amministrazione giudiziaria la 5^ stagione sportiva della prima squadra, terza e ultima in Serie D. Anziché recriminare sugli errori propri e su quelli altrui, da domani come sempre in prima linea per il nostro Quartiere grazie al nuovo Montespaccato Calcio che nascerà dal l’azionariato popolare! PRENDI QUOTA, SCALA IL MONTE! CAMPAGNA DI AZIONARIATO POPOLARE".

ORVIETANA - MONTSPACCATO 1-1 (36'pt Cerone (M), 37'pt Proietti (O)