Serie D girone E, il Montespaccato impatta nel finale con il Trestina

Un punto nel finale non può che essere d'aiuto alla causa salvezza del Montespaccato, che però a due giornate dalla fine del girone E di Serie D si vede ancora invischiato all'ultimo posto in classifica e a tre punti dalla zona playout. La squadra romana ha offerto una buona prestazione nello scontro salvezza con il Trestina (che resta a quattro punti di vantaggio), ma il gol al 13' di Ferri Marini ha instradato il match verso i padroni di casa. All'88' però ci ha pensato Attili in extremis a regalare un punto che tiene in vita il Monte in vista delle ultime due sfide di campionato, dove però il Montespaccato è chiamato ad una vera e propria impresa per salvarsi.

TRESTINA - MONTESPACCATO 1-1 (13'pt Ferri Marini (T), 43'st Attili (M)