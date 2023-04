Serie D girone E, il Montespaccato impatta con il Follonica

In una giornata in cui nella lotta salvezza del girone E di Serie D ci sono stati solo pareggi ne arriva uno anche per il Montespaccato, che nella sfida casalinga con il Follonica non va oltre l'1-1 interno e resta all'ultimo posto in classifica, ancora a quattro punti dai playout. Chi ha più rimpianti però è il Follonica, capace di dominare gran parte del primo tempo e di affondare al 38' con la bellissima rovesciata di Lorusso su assist di Souare. Ad inizio secondo tempo il Montespaccato comincia a farsi sentire con Bosi e trova il gol del definitivo pari al 15', con Anello che conclude in rete gli sviluppi di un calcio piazzato.

MONTESPACCATO - FOLLONICA 1-1

MONTESPACCATO: Tassi, Anello, Bruno (75’ Pollace), Lazazzera, Vitelli, Attili (82’ Cerone), Laziz (73’ Corelli), Tataranno (73’ Sayari), Maurizi, Calì, Bosi. A disp.: Di Maio, Bianchi, Fulvi, Nanci, Pesarin. All.: Bussone.

UsFG: Ombra, Fremura, Pignat, Dierna, Pino, Khribech, Lorusso, Souare (89’ Monticelli), Macchi, Barlettani, Ampollini. A disp.: Blundo, Sandri, Cret, Ferri, Cerrato, Diana, Mininno, Giovannucci. All.: Bonura.

ARBITRO: Gai di Carbonia. Ass.ti: Cordeddu di Cagliari; Pisu di Oristano.

RETI: 37’ Lorusso (FG), 60’ Anello (Mo).

NOTE: Recupero: pt 0’, st 4’. Ammoniti: Pignat, Ampollini, Barlettani, Tassi.