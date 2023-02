Serie D girone E, il Montespaccato ferma il Ponsacco

Squadra in casa

Squadra in casa Montespaccato

Si prende un punto di rabbia e coraggio il Montespaccato, che contro il Ponsacco lotta fino alla fine e riesce a strappare un pareggio che mantiene comunque i laziali all'ultimo posto in classifica nel girone E di Serie D. Una sfida combattuta, che ha visto il Montespaccato andare avanti grazie al rigore di Cerone. Il Ponsacco però entra in campo con più vigore nel secondo tempo e riprende il match nel giro di venti minuti, prima in avvio di frazione con Lici e poi grazie alla conclusione di Mencagli al 66'. Nel finale però ci pensa Mascella a regalare un punto d'oro ai padroni di casa, a due punti dalla zona playout.

MONTESPACCATO - MOBILIERI PONSACCO 2-2 (rig. Cerone 33' (M), Lici 47' (P), Mencagli 66' (P), Mascella 84' (M)