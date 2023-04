Serie D girone E, il Montespaccato cede in casa al Poggibonsi

Un buon primo tempo non basta al Montespaccato per cavare punti dalla sfida casalinga con il Poggibonsi. La squadra laziale è infatti crollata nel secondo tempo e con questa sconfitta torna sul fondo della classifica del girone E, anche se solo a tre punti dalla zona playout. Ad iniziare meglio il match sono stati i toscani, con Bonechi che all'undicesimo minuto sfrutta una mischia per siglare il gol del vantaggio. I laziali non si perdono d'animo e un quarto d'ora dopo arriva il gol di Maurizi sugli sviluppi di una triangolazione nella trequarti del Poggibonsi, e al 37' serve una grande parata di Pacini su Calì per non mandare avanti i padroni di casa. Nel secondo tempo però i toscani tornano in campo con altro piglio e trovano il nuovo vantaggio dopo sette minuti, con il fallo su Bellini trasformato da Riccobono nel successivo rigore. Il gol stordisce il Montespaccato, che un minuto dopo subisce l'1-3 per mano di un bel gol di Bigozzi. Sayari riapre il match per i suoi al 33' su suggerimento di Calì ma nemmeno tre minuti dopo i toscani siglano il colpo del KO con Regoli con un gol di rapina.

MONTESPACCATO - POGGIBONSI 2-4

Montespaccato: Tassi, Maugeri (24’st Sayari), Nanci (14’st Pollace), Lazazzera, Bruno, Cerone, Maurizi (33’st Attili), Corelli (14’st Fulvi), Bosi, Calì (36’st Tataranno), Vitelli. Allenatore: Bussone.

A disposizione: Di Mario, Bianchi, De Marchis, Pietrangeli.

Poggibonsi: Pacini, Di Paola (41’st Barbera), Tognetti, Muscas, N. Bonechi, Borri (39’ De Santis), Bigozzi (24’st Morosi), Camilli, Bellini (36’st Marafioti), Regoli, Riccobono. Allenatore: Calderini.

A disposizione: Riccio, Pittalis, G. Bonechi, Polo.

Marcatori: 11’ N. Bonechi (P), 27’ Maurizi (M), 7’st Riccobono rig. (P), 8’st Bigozzi (P), 33’st Sayari (M), 36’st Regoli (P)

Arbitro: Luca Tagliente (Brindisi)

Assistenti: Francesco Festa (Barletta), Gianmarco Spagnolo (Lecce)

Ammoniti: Camilli, Corelli, Borri, Tognetti, Bonechi, Maugeri

Angoli: 3-9

Recupero: 1’pt; 5’st