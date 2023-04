Serie D girone E, il Montespaccato cede alla Pianese

Squadra in casa

Squadra in casa Pianese

Lotta duramente ma senza risultato il Montespaccato, che comunque può uscire con buone sensazioni dalla dura trasferta con la seconda in classifica Pianese. La squadra laziale è riuscita a tenere equilibrato a lungo il match, cadendo soltanto in avvio di ripresa grazie al gol di Piandimiglio al secondo minuto del secondo tempo. Il Montespaccato si è avvicinato alla porta dei padroni di casa ma senza riuscire a trovare il gol del pareggio. Resta complicata la situazione di classifica dei laziali, scesi per la vittoria del Terranuova all'ultimo posto e quattro punti dalla zona playout.

PIANESE - MONTESPACCATO 1-0 (2'st Piandimiglio)