Serie D girone E, il Montespaccato cede al Seravezza e ora è ultimo

Un gol nel primo tempo di Benedetti basta al Seravezza Pozzi per spedire il Montespaccato all'ultimo posto in classifica, per una crisi che non sembra più finire. La squadra romana infatti è alla settima giornata di fila senza vittorie, con la miseria di tre punti fatti nelle ultime sette che l'hanno spedita all'ultimo posto in classifica con soltanto diciotto punti, a meno tre dal Trestina all'ultimo posto playout disponibile.

MONTESPACCATO - SERAVEZZA POZZI 0-1 (31'pt Benedetti)