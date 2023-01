Serie D girone E, i risultati di Montespaccato e Ostiamare

Domenica da dimenticare per le due squadre laziali impegnate nel girone E, Montespaccato e Ostiamare. Per gli ostiensi una partita senza storia in casa dell'Orvietana, che nella prima mezz'ora ha chiuso la pratica con i gol di Tomassini Borgo e Mignani. A provare la rimonta ci ha pensato Tirelli all'undicesimo del secondo tempo, ma gli ostiensi non sono riusciti a sfondare il muro casalingo e scendono così al quintultimo posto in classifica. Sconfitta amara anche per il Montespaccato contro il Flaminia, con i romani che subiscono il gol a freddo di Sabbatini dopo solo tre minuti per poi cedere il 2-0 a Sciamanna a metà del secondo tempo. Lazazzera dimezza lo svantaggio nel finale ma non è abbastanza per riprendere il match, con la classifica che ora è sempre più dura. Il Montespaccato è infatti terzultimo ma a pari punti con l'Orvietana, a rischio retrocessione diretta.

ORVIETANA - OSTIAMARE 3-1 (4'pt Tomassini (OR), 21'pt Borgo (OR), 26'pt Mignani (OR), 11'st Tirelli (OS)

FLAMINIA - MONTESPACCATO 2-1 (3'pt Sabbatini, 21'st Sciamanna, Lazazzera (M)