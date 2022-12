Serie D girone E, i risultati della diciassettesima giornata

Due pareggi nel girone E di Serie D per Montespaccato e Ostiamare, chiamate entrambe a riscattare una stagione finora di alti e bassi. Per gli ostiensi c'è un pareggio a reti bianche in casa contro il Trestina, in quella che a tutti gli effetti era una sfida salvezza. Pioggia di gol invece tra Montespaccato e Orvietana, con la squadra romana che è stata brava a rimontare i due gol di svantaggio nel primo tempo degli umbri, con l'uno due siglato da Rosini e Bassini al quarto d'ora del primo tempo. A riacciuffarla un autogol e il gol di Aimone Calí, che ha dato come sempre il suo contributo al Montespaccato siglando il gol del definitivo 2-2, a due punti di vantaggio proprio sull'Orvietana in zona retrocessione diretta.

MONTESPACCATO - ORVIETANA 2-2 (14'pt Rosini (O), 17'pt Bellini (O), 42' aut. (M), 33'st Calí (M)

OSTIAMARE - TRESTINA 0-0