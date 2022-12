Serie D girone E, crollano Ostiamare e Montespaccato

Domenica di tristezze per i tifosi di Montespaccato e Ostiamare, che hanno visto le proprie squadre perdere nettamente in trasferta e restare così ancora più invischiate nella zona playout. Fatale per il Montespaccato la Sangiovannese, che ha inferto un durissimo 4-0 alla squadra laziale, mai in partita e che contro l'Orvietana la prossima settimana sarà chiamata a riscattarsi. Meno dura ma non con meno rimpianti la sconfitta dell'Ostiamare con il Follonica Gavorrano. Gli ostiensi hanno giocato una buona partita ma in dieci minuti hanno subito l'uno-due casalingo di Giunta e Dierna che ha spezzato le gambe agli ospiti, che si sono visti anche annullare il gol della speranza di De Cenco nel secondo tempo.

SANGIOVANNESE - MONTESPACCATO 4-0 (Bellini, Sacchini, Bellini, Boix)

FOLLONICA GAVORRANO - OSTIAMARE 2-0 (Giunta 28’pt, Dierna 35’pt)