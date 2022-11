Serie D girone E, il Montespaccato si perde nel finale con l'Altopascio

Una prova di carattere non è bastata al Montespaccato, che nel finale si arrende all'Altopascio che all'85' è passata in vantaggio grazie al gol di Brega, rivelatosi poi decisivo per le sorti dell'incontro. L'assalto finale del Montespaccato si è infranto sul muro eretto dall'Altopascio, che si prende così tre punti cruciali per mettere quattro punti tra sé e la penultima piazza occupata dal Terranuova. Resta fuori dalla zona playout il Montespaccato, appaiato però a undici punti con i laziali dell'Ostiamare.

TAU ALTOPASCIO - MONTESPACCATO 1-0 (85' Brega)