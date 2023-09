Serie D, ecco i gironi ufficiali delle squadre romane e laziali!

Una lunga estate fatta di attese e ricorsi è culminata ieri per la LND, che finalmente ha reso noti tutti i gironi, dalla A alla I, per la Serie D 2023/2024. Le squadre romane e laziali sono state distribuite in due gironi, il girone F e il girone G. Ai nastri di partenza ci saranno Romana FC, Cynthialbalonga, Cassino, Anzio, Boreale, Ostiamare, Trastevere, Roma City, Real Monterotondo, Tivoli, Flaminia Civitacastellana, Ardea.

GIRONE F

UNITED RICCIONE

MATESE

CAMPOBASSO

TERMOLI

VASTOGIRARDI

AVEZZANO

CHIETI

L’AQUILA

S.NICOLO’ NOTARESCO

ALMAJUVENTUS FANO

ATLETICO ASCOLI

FORSEMPRONESE

SAMBENEDETTESE

VIGOR SENIGALLIA

REAL MONTEROTONDO

ROMA CITY

SORA

TIVOLI

GIRONE G

ANZIO

ARDEA

BOREALE

CASSINO

CYNTHIALBALONGA

FLAMINIA CIVITACASTELLANA

OSTIA MARE

ROMANA

TRASTEVERE

CAVESE

GLADIATOR

ISCHIA

NOCERINA

SAN MARZANO

ATLETICO URI

BUDONI

COS SARRABUS OGLIASTRA

SASSARI LATTEDOLCE