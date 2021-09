La Serie D annuncia la data per la formazione dei gironi

Il 7 settembre finirà il calvario dei calendari della Serie D, con tutti i gironi che saranno svelati in una cerimonia in streaming

La lunga attesa sta per finire. Dopo mesi di dubbi, difficoltà dovute a possibili rinunce e ripescaggi il tempo sembra essere giunto per la definizione dei gironi della Serie D 2021/2022. Come riportato da Tuttocampo la possibile data di inizio della competizione è il 19 settembre, in linea con l'inizio del campionato di Eccellenza. Cosa diversa è la data dei sorteggi dei gironi, ufficializzata per martedì 7 settembre dai canali social ufficiali della Serie D stessa. Un occasione anche per scherzare sul tormentone che ormai da qualche settimana attanagliava il social media manager della LND, costretto a rispondere alle continue richieste degli appassionati di notizie sulla composizione dei calendari.

Le squadre attualmente in regola per l'iscrizione alla Serie D sono 169. Anche se proprio per questo argomento è slittata la decisione sui gironi, i casi Sambenedettese e Carpi avranno una decisione definitiva davanti il TAR del Lazio il 6 settembre, e proprio per il giorno dopo la Lega ha deciso di terminare l'attesa per i gironi. La cerimonia sarà visibile in streaming sui canali social della Serie D a partire dalle 13 di martedì 7 settembre. Ai nastri di partenza ci saranno ben otto squadre della provincia di Roma, dalle storiche Trastevere e Ostia Mare fino ad altre solide realtà come Nuova Florida, Cynthialbalonga, Montespaccato Savoia, UniPomezia, Real Monterotondo Scalo e Vis Artena.