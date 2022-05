Serie D, cambiano i calendari

Cambiano ancora i calendari di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti annunciato delle variazioni riguardanti gli orari e giorni di gioco per le prossime due giornate di campionato. "Il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato il nuovo calendario del girone G. Sono state sospese le giornate dell'8 e dell'11 Maggio, si torna in campo il 15 Maggio per la 14ª giornata di ritorno. Le altre date sono 18, 22 e 25 Maggio.".