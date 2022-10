Serie C Femminile: i risultati della 4° giornata delle romane

La quarta giornata della Serie C Femminile vede volare al comando la Res Roma che passa pure a Frosinone. Al Trastevere il derby contro la Roma CF, mentre cade ancora il Grifone Gialloverde.

Frosinone-Res Roma

La Res Roma sbanca Frosinone grazie alla doppietta di capitan Nagni. La formazione capitolina passa in vantaggio al 35esimo con Nagni abile a spedire in rete una ribattuta del portiere avversario. All'80esimo Nagni raddoppia concludendo un perfetto contropiede della squadra ospite. Poco dopo però il Frosinone accorcia le distanze con un rigore di Natali. Nel finale Nagni fallisce un calcio di rigore non siglando la sua tripletta.

Roma CF-Trastevere

Il Trastevere Femminile fa suo il derby contro la Roma CF. La formazione trasteverina chiude in vantaggio per uno a zero il primo tempo grazie alla rete di Boldrini. Nella ripresa arriva il raddoppio ospite con Boldorini che indirizza la partita. Nel finale accorcia le distanze Del Rosso per le padrone di casa ma non c'è più tempo.

Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde

Il Grifone Gialloverde cade di misura, per uno a zero, in casa della Vis Mediterannea. Le padrone di casa trovano il gol vittoria al 20esimo con Olivieri che riceve da Minella, e con la punta trova l'angolino basso.

La classifica delle romane

La Res Roma comanda la classifica a punteggio pieno con 12 punti (a pari punti col Lecce). Segue il Trastevere femminile con 10 punti mentre la Roma CF resta a quota 6. Nelle zone basse della classifica c'è il Grifone Gialloverde con un solo punto raccolto in 4 giornate.