Serie C Femminile: il Trastevere vince il derby, prima storica per il Montespaccato

Serie C femminile Girone C

La terza giornata del campionato di Serie C Femminile regala tanti sorrisi alla Capitale, con tre vittorie e una sola sconfitta per le squadre romane ovvero quella del Grifone Gialloverde nel derby col Trastevere.

Vittuone-Roma Calcio Femminile 1-2

La Roma Calcio Femminile, unica romana inserita nel gruppo A, vince per due a uno in trasferta contro il Vittuone. Le giallorosse chiudono il primo tempo avanti di due gol per merito delle reti di Vergari e Capitta. Nella ripresa il Vittuone accorcia le distanze ma la Roma Calcio Femminile porta a casa i tre punti. Romane a quota 6 punti in classifica a -3 dalla vetta.

Grifone Gialloverde-Trastevere Femminile 0-5

Il Trastevere fa suo per 5 a 0 il derby capitolino contro il Grifone Gialloverde. In tre minuti dal 15esimo al 18esimo Pedullà sigla la sua doppietta personale portando le rionali già sul due a zero. Prima della fine del primo tempo il Trastevere va sul 4 a 0 con i gol di Berarducci e Bueckers. Nella ripresa fissa il risultato sul pokerissimo Carosi. Trastevere primo in classifica a punteggio pieno con 9 punti, Grifone fermo a zero.

Crotone-Montespaccato 0-1

Contro il Crotone il Montespaccato Femminile trova la sua prima vittoria in Serie C. Il gol della vittoria lo firma Santacroce nel finale di primo tempo direttamente su calcio di punizione. Montespaccato che conquistsa i suoi primi punti in campionato.