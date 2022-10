Serie C Femminile: Res prima grazie alla Roma CF, bene il Trastevere, cade il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Al termine della settima giornata del gruppo C di Serie C Femminile sorridono tutte le romane tranne il Grifone Gialloverde. La Res festeggia il primo posto solitario anche grazie al colpo esterno della Roma CF.

Res Roma-Chieti

La Res Roma VIII vince lo scontro diretto in casa contro il Chieti. Le ragazze di mister Galletti si impongono per due a uno alla Linkem Arena. Partenza sprint per le romane che con Colucci all'8 e al 12esimo colpiscono due traverse. Al 26esimo la Res sblocca la paritta grazie ad un rigore conquistato e realizzato da Caccamo. Nella ripresa arriva il pareggio del Chieti al primo tiro veso lo specchio della porta: al 69esimo infatti una punizione di Di Camillo riporta il risultato in parità. La Res non molla e al 91esimo Clemente dopo una bella azione solitaria scarica un gran tiro sotto l'incrocio dei pali facendo partire la festa.

Lecce-Roma CF

Il colpo grosso della giornata è della Roma CF che in trasferta batte con un secco tre a zero l'ormai ex capolista Lecce. Partita tosta, importante delle ragazze di Santoni che già nel primo tempo indirizzano il match chiudendo in vantaggio per due a zero i primi 45 minuti di gioco grazie ai gol di Del Rosso e De Leonardis. Nella ripresa Eletto mette la ciliegina sulla torta di una grandissima vittoria delle romane.

Sant'Agata-Trastevere

Travolgente il Trastevere che in trarsferta batte con un perentorio cinque a zero l'Academy Sant'Agata. Il pokerissimo delle amaranto oltre alla vittoria vale pure il secondo posto della classifica a discapito del Lecce. A segno per le capitoline Massimi (doppietta), Boldrini, Ferrazza e Biasotto.

Grifone Gialloverde-Matera

Altra sconfitta per il Grifone Gialloverde che in casa soccombe per tre a zero contro il Matera. Dalmedico, Giacobbi e Fiori sono le marcatrici dell'incontro che hanno regalato i tre punti alle ospiti.

La classifica delle romane

La classifica ha una squadra sola al vertice: la Res Roma che comanda il girone con 21 punti, figlio di 7 vittorie in 7 gare. Al secondo posto c'è il Trastevere che segue a quota 19 punti. Sale a 15 punti la Roma CF mentre naviga in zona playout il Grifone Gialloverde con 4 punti.