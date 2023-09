Serie C Femminile: vince solo il Trastevere

Serie C femminile Girone C

Seconda giornata amara per il calcio femminile romano nel campionato di Serie C. Infatti delle quattro squadre impegnate nei vari gironi, vince soltanto il Trastevere Femminile.

Trastevere-Apulia Trani 3-0

Il Trastevere, nel Girone C, supera con un secco 3 a 0 l'Apulia Trani. Le ragazze di mister Ciferri creano tanto ma chiudono il primo tempo sullo zero a zero. Nella ripresa però le rionali dilagano: al 58esimo la rete che sblocca la partita è un autogol propiziato da Serao, al 74esimo il raddoppio di Stivaletta e all'83esimo il tris targato Carosi in acrobazia. Trastevere a punteggio pieno dopo due partite.

Vis Mediterranea-Montespaccato 2-0

Il Montespaccato esce sconfitto dalla sfida alla Vis Mediterannea e resta ancora alla ricerca dei primi punti in campionato. Niente da fare per le romane che nononstante una partita con tanto impegno perdono per due a zero.

Grifone Gialloverde-Independent 2-4

Fermo a zero punti c'è anche il Grifone Gialloverde. La formazione capitolina cade in casa per 4 a 2 contro l'Independent. Vantaggio ospite al 20esimo con Borrelli e raddoppio al 25esimo con Carnevale. Ad inizio ripresa Di Bernardino accorcia le distanze per il Grifone ma poco dopo Bottone allunga sul 1-3. Nel finale Conte segna e accorcia nuovamente le distanze ma Napolitano riporta l'Independent a distanza di sicurezza poco dopo.

Roma Calcio Femminile-Orobica Calcio Bergamo 0-4

Netta sconfitta casalinga per la Roma Calcio Femminile nel Girone A. La squadra romana perde per 4 a 0 contro l'Orobica Calcio Bergamo. Partita da dimenticare per le giallorosse che subiscono le bergamasche a segno con Coda e Naldoni, autrice di una tripletta. Roma Calcio Femminile che resta a 3 punti in classifica.