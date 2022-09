Serie C Femminile: vittorie per Res Roma, Trastevere e Roma CF

Serie C femminile Girone C

Manca solo una partita alla chiusura della terza giornata del girone C del campionato femminile di Serie C ma quasi tutte le romane possono sorridere. Infatti vincono la Res Roma VIII, il Trastevere Femminie e la Roma CF che fa suo il derby contro il Grifone Gialloverde.

Res Roma-Palermo

Netta e convincente vittoria della Res Roma VIII che in casa batte per tre a zero il Palermo. Dopo un palo colpito dalle siciliane al 12esimo, è un monologo capitolino. Al 19esimo la Res passa con Caccamo chiudendo in vantaggio il primo tempo. Al 49esimo c'è il raddoppio di Cianci che è pronta a sfruttare un tiro cross di Clemente.Nel finale di partita il gol di Luana Fracassi che chiude definitivamente i conti.

Trastevere-Chieti

Il Trastevere ha la meglio in casa sul Chieti per tre a due. Vanno in vantaggio le capitoline con Boldrini abile a spingere in rete un pallone vagante. L'attaccante si ripete ad inizio ripresa ma stavolta con un meraviglioso mancino al volo che si insacca alle spalle del portiere. La risposta del Chieti porta la firma di Makulova che col destro riapre i conti. Al 72esimo arriva il pareggio ospite Martella che con un bel pallonetto beffa Dilettuso. Nemmeno il tempo di pareggiare però che il Trastevere trova il gol vittoria: Serao si infila nella difesa neroverde e trova il pallonetto vincente da tre punti.

Grifone Gialloverde-Roma CF

La Roma CF fa suo il derby contro il Grifone Gialloverde vincendo per tre a zero. Il gol del vantaggio arriva dopo pochi minuti e porta la firma di Del Rosso con un pallonetto dalla distanza. Nella ripresa le giallorosse dilagano: al 53′ Vergari di testa trasforma in rete un calcio d'angolo. Dieci minuti dopo Del Rosso serve a De Leonardis la palla del tre a zero da ottima posizione.

La classifica delle Romane

Con tre giornate alle spalle, comanda la classifica del Girone C il Trastevere Femminile con 9 punti (a pari merito col Lecce). A quota sette punti c'è il Trastevere Femminile, seguito a ruota con 6 punti dalla Roma CF. Un punto soltanto in classifica per il Grifone Gialloverde.