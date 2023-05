Serie C Femminile: la Res Roma vede la B

Serie C femminile Girone C

La ventisettesima giornata del Girone C del campionato femminile di Serie C ha visto la vittoria nel derby della Res Roma contro il Grifone Gialloverde, e due vittorie per le altre due formazioni romane.

Res Roma-Grifone Gialloverde 7-0

Esagerata la Res Roma che travolge sette a zero il Grifone Gialloverde. A Tor Bella Monaca la partita resta equilibrata nel primo tempo che si chiude uno a zero col gol di Nagni su rigore e con un palo centrato da Clemente. Nella ripresa dilagano le padrone di casa che vanno in gol a raffica con Fracassi, Nagni (in totale cinquina personale) e Clemente. Gloria anche per D'Alessio estremo difensore della Res che para un calcio di rigore.

Lecce-Trastevere 2-3

Partita rocambolesca in Salento con il Trastevere Femminile che vince in rimonta da 2-0 a 2-3. Chiuso il primo tempo sotto di due reti le rionali ribaltano partita e risultato nella ripresa prima pareggiando con Serao al 58esimo poi pareggiando con Lorè al minuto 62. All'81esimo il capolavoro del Trastevere con il sorpasso firmato Massimi.

Frosinone-Roma Calcio Femminile 1-2

Vittoria importante in trasferta per la Roma Calcio Femminile che fa suo il derby laziale contro il Frosinone. Le giallorosse chiudono il primo tempo avanti grazie ad un'autorete. Nel secondo tempo il gol che vale la vittoria per le capitoline lo mette a segno Martina Peri.

La classifica delle romane

La Res Roma sale a quota 76 punti e si avvicina al salto di categoria. Il Trastevere tiene vivo il campionato al secondo posto con 69 punti. Terzo posto, condiviso col Chieti, per la Roma Calcio Femminile a 52 punti. Zona play out per il Grifone Gialloverde a quota 24 punti.