Serie C Femminile: perde la Roma Calcio Femminile, prima vittoria per il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

La quinta giornata del campionato di Serie C Femminile conta un bilancio complessivamente positivo per le squadre della Capitale. Unica sconfitta la Roma Calcio Femminile nel Girone A.

Solbiatese-Roma Calcio Femminile 6-1

Disfatta per la Roma Calcio Femminile che viene travolta per sei a uno dalla Solbiatese. Nefasta trasferta a Gallarate per le romane che alzano già bandiera bianca nel primo tempo chiudendolo sotto per 4 a 0. Inutile il gol di Farnesi nella ripresa. "Testa alla prossima" il commento del club giallorosso sui propri canali social.

Trastevere Calcio Femminile-Matera 5-0

Pokerissimo casalingo del Trastevere contro il Matera. Le leonesse sono subito pericolose e colpiscono una traversa con Lorè su un calcio di punizione di seconda dentro l'area di rigore con tutta la squadra del Matera sulla linea di porta. Le rionali bloccano il match con un calcio di rigore realizzato da Berarducci. Poi arriva il super gol di Serao: l'attaccante salta con un pallonetto il portiere e poi col tacco trova la rete. Rete meravigliosa . Il Trastevere dilaga nel finale di tempo con Serao che trova il tap in vincente e poi con Stivaletta che trova la sua doppietta personale nella ripresa.

Molfetta-Montespaccato 1-1

Il Montespaccato Femminile trova un pareggio in Puglia contro il Molfetta. La formazione romana passa in vantaggio grazie alla rete di Ponzio ma viene ripresa all'81esimo da Sgaramella. Per il Montespaccato è il settimo punto in campionato.

Grifone Gialloverde-Eugenio Coscarello Women 5-2

Ampia vittoria del Grifone Gialloverde che vince per 5 a 2 contro l'Eugenio Coscarello Women. Al centro sportivo Elis (via Sandro Sandri) travolgente partita delle gialloverdi che conquistano la loro prima vittoria del campionato in uno scontro diretto per la salvezza. Romane a quota 4 punti.