Serie C Femminile: nessuna sconfitte per le romane nella quarta giornata

Quarta giornata positiva per il calcio romano nella Serie C Femminile. Le quattro formazioni capitoline hanno collezionato ben tre successi e un pareggio in questo turno.

Roma Calcio Femminile-Livorno 1-0

L'unica squadra romana impegnata nel girone A del campionato vince in casa al Giorgio Castelli per uno a zero contro il Livorno. A decidere l'incontro la rete della giallorossa Vergari al decimo del primo tempo. La Roma Calcio Femminile con questo successo sale al secondo posto della classifica con 9 punti.

Trastevere-Salernitana 1-0

Vittoria casalinga per il Trastevere. Le leonesse battono per uno a zero la Salernitana. Regala i tre punti alle rionali l'autogol di Marino arrivato nel primo tempo. Amaranto prime in classifica a punteggio pieno.

Villaricca-Grifone Gialloverde 2-2

Pirotecnico pareggio con gol al Vallefuoco. Le romane strappano il due a due contro le campane in rete con Avvisato (doppietta). Per le capitoline è il primo punto del proprio campionato.

Montespaccato-Frosinone 2-1

Il Montespaccato conquista la sua seconda vittoria in campionato, la prima in casa in questa categoria. Successo in rimona al Don Dino Puglisi, con le ciociare che passano in vantaggio. A guidare alla vittoria le romane sono Verrecchia (ex dell'incontro) e capitan Sciarretti. A blindare il risultato le parate di Pucova. Montespaccato ora a quota 6 punti in classifica.