Vittorie per Trastevere e Roma Calcio Femminile, perde il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Due vittorie e una sconfitta. Questo è il bilancio della prima giornata del campionato di Serie C Femminile. Per la Capitale tre le squadre impegnate: la Roma Calcio Femminile nel Girone A e Trastevere Femminile e Grifone Gialloverde nel Girone C.

Rinascita Doccia-Roma Calcio Femminile 0-2

Vittoria esterna per la Roma Calcio Femminile. Le giallorosse battono per due a zero le toscane della Rinascita Doccia con due reti arrivate nel primo tempo.Gol lampo al 3' con Coppola, raddoppio invece al tramonto della prima frazione gioco al 42esimo firmato da Grossi.

Independent-Trastevere 0-3

Tris in trasferta per il Trastevere Femminile che vince per 0 a 3 sul campo dell'Independent. Le leonesse chiudono il primo tempo avanti per uno a zero grazie al gol al 14esimo di Stivaletta, nuova arrivata. Nel secondo tempo fra il 58esimo e il 67esimo Lore' sigla la sua doppietta personale chiudendo la partita.

Salernitana-Grifone Gialloverde 2-1

Cade per due a uno il Grifone Gialloverde a Salerno. Le romane passano in vantaggio con un perfetto contropiede al 9' ma sempre nel primo tempo arriva il pareggio di Cuomo. Il capitano della Salernitana nella ripresa ribalta il risultato con una prodezza.