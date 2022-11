Serie C Femminile: la Res batte anche il Trastevere, vince il Grifone, cade la Roma

Serie C femminile Girone C

La nona giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile vede trionfare ancora una volta la Res Roma che alla Linkem Arena batte il Trastevere in uno scontro diretto delicato. Cade la Roma CF contro il Crotone, vince il Grifone Gialloverde contro la Salernitana.

Res Roma-Trastevere

La Res Roma vince per due a uno il big match contro il Trastevere. Le ragazze di mister Galletti sbloccano il derby dopo pochi minuti con una punizione perfetta di Coluccini. La Res crea, le ospiti reagiscono ma prima della fine della prima frazione di gioco sono le padrone di casa a colpire. In gol Clemente che ruba palla in zona offensiva e lascia partire un tiro imparabile. Nella ripresa al 56esimo accorcia le distanze il Trastevere con Massimi e sfiora il pareggio nel recupero ma è strepitosa D'Alessio a negare il gol.

Crotone-Roma CF

La Roma CF cade in trasferta sul campo del Crotone. Al comunale Sant'Antonino le romane cadono per uno a zero con le calabresi che trovano la prima vittoria in campionato. Sconfitta inaspettata per le capitoline che subiscono il gol nella ripresa da parte di Donato.

Salernitana-Grifone Gialloverde

Tre a zero in trasferta per il Grifone Gialloverde che batte la Salernitana. Uno scontro diretto che le romane non sbagliano. Le capitoline chiudono il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Millocca. Nella ripresa il Grifone dialga con le reti di Forgnone prima e Nicosia Vinci poi.

La classifica delle romane

Al termine della nona giornata comanda la classifica la Res Women con la nona vittoria in altrattante partite per un totale di 27 punti staccando così il Trastevere fermo a 22 e superato dal Lecce (24). Metà classifica per la Roma Cf con 15 punti, colpo importante del Grifone Gialloverde che sale a quota 7 restando sempre in zona playout.