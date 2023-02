Serie C femminile: fra le romane cade solo il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

Tre successi e una sconfitta. Questo è il bottino al termine della 17esima giornata del campionato femminile di Serie C girone C che vede la Res Roma dominatrice incontrastata.

Res Roma-Cantera Adriatica Pescara 4-0

Vittoria 17 in 17 incontri per la Res Roma che alla Linkem Arena strapazza per quattro a zero la Cantera Adriatica Pescara. Le romane aprono le marcature al 21esimo con Ferrara che col destro batte il portiere. Al 27esimo il raddoppio quando Fracassi si guadagna un rigore che Nagni realizza. Sul finale di primo tempo il tris di Fracassi che con un tiro sul primo palo beffa l'estremo difensore. Nel secondo tempo la Res gestisce e Fracassi trova la sua doppietta personale.

Trastevere Femminile-Independent 2-1

Il Trastevere Femminile vince per due a uno in casa contro l'Independent. Le leonesse dominano e creano tanto, specie nel primo tempo, e trovano pure due gol con Percuoco e Sorao. Nella ripresa però il Trastevere resta in 10 negli ultimi 20 minuti e l'Indipendent in mischia trova il gol che riapre la partita. Il Trastevere però regge e porta a casa i tre punti.

Chieti-Roma CF 2-3

Colpo grosso della Roma CF che in trasferta strappa la vittoria contro il Chieti. Una vittoria straordinaria per le romane che chiudono il primo tempo sotto per due a zero per via delle reti di Di Camillo e Stivaletta. La Roma CF resta in partita e negli ultimi 10 minuti più recupero ribalta il risultato. Ad aprire la rimonta Coppola che prima accorcia le distanze (81esimo) e poi all'86esimo fa 2 a 2. Nel quarto di recupero il gol vittoria di Vergari che con una zampata da posizione ravvicinata beffa il portiere e completa la remuntada giallorossa.

Grifone Gialloverde-Palermo 2-6

Pesante sconfitta per il Grifone Gialloverde che cade in casa sotto i colpi del Palermo. Le sicliane tornano alla vittoria esterna che mancava da novembre andando a segno con Coco, Piro (doppietta), Dragotto (doppietta) e Collovà. Per le romane inutili i gol di Panichi e Lenzini.

La classifica delle romane

Guida il campionato la Res Roma con 51 punti (punteggio pieno). Vola al secondo posto il Trastevere Femminile con 41 punti. A -10 dalle trasteverini la Roma CF sesta con 31 punti. In zona play out a quota 20 punti il Grifone Gialloverde.