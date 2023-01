Serie C Femminile: vincono tutte le romane

Serie C femminile Girone C

Non sbagliano le quattro formazioni romane impegnate nel girone C del campionato femminile di Serie C. Nella quindicesima giornata infatti, le quattro squadre capitoline hanno conquistato ben quattro vittorie.

Matera-Res Roma 1-3

La Res Roma passa in casa del Matera per tre a uno. In terra lucana partono forte le padrone di casa che dopo 5 minuti impegnano Caporro che devia sulla traversa e al 15esimo passano in vantaggio. Il gol scuote la Res che un minuto più tardi pareggia grazie ad un autogol propiziato da una punizione di Simeone. Al 56esimo la Res passa in vantaggio: con Caccamo che spedisce in rete una punizione di Nagni deviata dal portiere. A metà della ripresa arriva il gran gol di Marino, tiro all'incrocio da fuori area, che chiude i conti.

Frosinone-Trastevere 0-3

Netta vittoria del Trastevere nel derby laziale contro il Frosinone con le capitoline che si impongono con un secco tre a zero fuori casa. Il primo tempo è tutto di marca trasteverina ma Guidobaldi alza la saracinesca. Nella ripresa però la difesa ciociara cede: al 50esimo infatti arriva il gol di Massimi su assist di Berarducci. Al 78esimo arriva il raddoppio con Percuoco che è la più lesta di tutti a mettere in rete un pallone vagante sugli sviluppi di calcio d’angolo. All'85esimo il definitivo tre a zero porta la firma Felici.

Vis Mediterannea-Roma CF 0-1

Vittoria sofferta ma portata a casa con merito da parte della Roma Calcio Femminile che supera per uno a zero in trasferta la Vis Mediterannea. I tre punti per le capitoline arrivano grazie ad un buon avvio che all'ottavo porta al calcio di rigore. Il penalty viene conquistato da Vergari atterrata appena dentro l'area di rigore. Dal dischetto va proprio la numero 7 che col destro non sbaglia. Nella ripresa la difesa romana trema ma la fortuna l'assiste con la Vis che coglie una traversa. Al triplice fischio festeggia la Roma CF.

Crotone-Grifone Gialloverde 0-3

Successo in chiave salvezza per il Grifone Gialloverde che batte per tre a zero fuori casa il Crotone. Le romane superano le calabresi grazie alle reti di Paglicci, Robertson e di Lorenzetti.

La classifica

Res al comando con 45 punti, grazi alle 15 vittorie in 15 partite. Trastevere terzo con 35 punti, a -2 dal Chieti secondo. Sesto posto per la Roma CF con 25 punti che aggancia la Vis Mediterannea sconfitta nello scontro diretto. Grifone Gialloverde a quota 17 a -3 per uscire dalla zona playout.