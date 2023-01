Serie C Femminile: vincono solo Res e Roma CF

Due vittorie, un pareggio e una sconfitta. Questo è il bilancio delle romane nella quattordicesima giornata del Girone C del campionato Femminile di Serie C.

Res-Lecce 3-0

Quattordicesima vittoria in quattordici partite per la Res Roma. Nel big match di giornata le romane passano in vantaggio con Caccamo al 22esimo che insacca la rete dell'1 a 0 direttamente su calcio di punizione. Al 34esimo il raddoppio targato Cianci che da fuori area lascia partire un sinistro terrificante che si spegne sotto l'incrocio dei pali. Pratica Lecce chiusa al 44esimo con il tre a zero di capitan Nagni su calcio di rigore.

Trastevere-Palermo 1-1

Pareggio casalingo per 1 a 1 per il Trastevere contro il Palermo. Al Trastevere Stadium passano in vantaggio le siciliane con un colpo di testa su azione da corner. A metà secondo tempo il Trastevere si guadagna un calcio di rigore per un fallo di mano su tiro di Boldrini. Dal dischetto va proprio l'attaccante che non sbaglia siglando il suo 11esimo gol e riportando la partita in equilibrio.

Roma CF-Matera 1-0

Vittoria di misura per la Roma CF contro il Matera. La formazione giallorossa vince la sfida e aggancia in classifica proprio le lucane grazie alle rete di De Leonardis arrivata al 12esimo del secondo tempo.

Grifone-Frosinone 1-2

Il derby laziale fra Grifone Gialloverde e Frosinone se lo aggiudicano i ciociari. A passare in vantaggio sono le capitoline con Conti ma nel recupero del primo tempo Natali trova il pareggio su calcio di rigore. Il Grifone crea tanto nella ripresa ma i minuti finali che costano caro alle padrone di casa, che infatti cadono al 92esimo quando Bevilaqua sul secondo palo mette in rete un cross di De Stradis.

La classifica delle romane

Comanda la classifica la Res Roma a punteggio pieno con 42 punti, a +8 dalla seconda (Chieti). Il Trastevere è terzo con 32 punti. Metà classifica per la Roma CF con i suoi 22 punti, il Grifone in zona playout con 14 punti. dopo la sconfitta nello scontro diretto.