Serie C femminile: vittorie per Res, Roma CF e Trastevere; cade il Grifone Gialloverde

Serie C femminile Girone C

La sesta giornata del Girone C del campionato di Serie C femminile si è conclusa con tre squadre romane vittoriose, col Grifone Gialloverde unica formazione capitolina uscita sconfitta dall'ultimo turno.

Independet-Res Roma

La Res Roma passa per due a zero in casa dell'Independent. Il primo tempo si rivela molto equlibrato ma nella ripresa alza la testa la Res. La formazione romana passa in vantaggio al 61esimo con un calcio di rigore realizzato da capitan Nagni La partita si innervosisce e l'arbitro espelle prima Borrelli e poi D'Errico. Piove sul bagnato per l'Independent che perde per espulsione anche un'altra calciatore e l'allenatore per proteste restando in 8. Con una netta superiorità numerica, la Res raddoppia nel secondo minuto di recupero con Agati lanciata da Simeone.

Cosenza-Trastevere

Vittoria agevole per il Trastevere contro il Cosenza, neopromossa. Le leonesse in Calabria si impongono con un rotondo sei a zero senza lasciare possibilità di replica. Sei gol e cinque marcatrici diverse per le romane: Serao, Massimi (doppietta), Merigliano, Felici e Fiorini.

Roma CF-Sant'Agata

La Roma CF batte in casa per cinque a zero il Sant'Agata. Le giallorosse conquistano la prima vittoria casalinga della stagione chiudendo la pratica già nel primo tempo. Infatti nella prima frazione di gioco la formazione di Santoni si porta sul tre a zero grazie alle reti di De Rosso, De Leonardis e Vergari. Nella ripresa arrivano i gol di Eletto (doppietta) che chiudono i conti.

Chieti-Grifone Gialloverde

Disfatta per il Grifone Gialloverde che cade in trasferta per 7 a 1. La partita del Di Pietrantonio dura 26 minuti. Infatti dopo il vantaggio lampo di Di Camillo, arriva il momentaneo pareggio delle romane firmato di testa da Di Vitillo. Dal 26esimo inizia lo show del Chieti che segna a raffica con Carnevale (doppietta), Di Camillo (doppietta finale), Gissi, Iannetta e l'autogol di De Cesaris.

La classifica delle romane

Al termine della sesta giornata in testa al Girone C c'è la Res Roma a punteggio pieno con 18 puri (alla pari col Lecce). Segue il Trastevere con 16. Sale a 12 punti la Roma Cf mentre in zona playout naviga il Grifone Gialloverde con 4 punti.