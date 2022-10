Serie C femminile: vincono tutte le romane

Girone C

Bottino pieno per le formazioni romane che nella quinta giornata di andata del girone C del campionato di Serie C femminile portano tutte a casa i tre punti.

Res Roma-Vis Mediterranea

La Res Roma batte per 2 a 0 la Vis Mediterranea. Le capitoline sbloccano la partita dopo appena quattro minuti con Clemente che con un tiro dal limite dell'area. La Res costruisce tanto ma spreca ed è sfortunato cogliendo pure un traversa con capitan Nagni. Il gol che chiude l'incontro arriva al 69esimo con Caccamo: l'attaccante è brava a farsi trovare pronta in area su un cross di Clemente.

Trastevere-Matera

Vittoria di misura del Trastevere, che in casa supera per uno a zero il Matera. Le leonesse trovano il gol vittoria sul finale di primo tempo, giocato bene e dove creano molto, grazie alla rete arrivata sugli sviluppi da corner di Ferrazza. Nella ripresa il Matera alza la testa ma senza trovare il gol del pareggio.

Salernitana-Roma CF

Colpo importante della Roma CF che a Salerno batte le padrone di casa con un netto tre a zero. Le romane sbloccano la partita già nel primo grazie alla reti di Peri. Nella ripresa arrivano in successione prima il raddoppio di Vergari e poi il tris di Farnesi.

Grifone Gialloverde-Cosenza

Il Grifone Gialloverde batte il Cosenza per due a uno. Le capitoline si aggiudicano così l'importante match salvezza grazie al primo successo stagionale. Succede tutto nel primo tempo: al 20esimo Vitillo manda avanti le romane che però vengono raggiunte al minuto 34 Freby. Sul finire però della prima frazione di gioco arriva il due a uno, che poi risulterà decisivo, di Adiutori.

La classifica delle romane

Tre punti a tutte le romane fra conferme e balzi importanti. La Res Roma resta al comando a quota 15 punti (pari punti col Lecce). Segue il Trastevere con 13. Bene la Roma CF che sale a quota 9 punti, ottimo balzo in avanti del Grifone Gialloverde che va a quota 4 punti.